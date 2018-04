Imperia, al via la “Festa di primavera” dedicata ai bambini

Imperia. Il triplice tentativo di effettuare il tradizionale Carnevale in piazza riservata ai giovanissimi, purtroppo definitivamente annullato e rimandato al prossimo anno per le condizioni meteo sempre sfavorevoli, non ha impedito però ai dirigenti del Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi di riproporre una nuova iniziativa, i cui principali destinatari e protagonisti saranno, ancora una volta, i bambini delle scuole materne ed elementari della città.

L’incontro è programmato per sabato pomeriggio 14 aprile p.v. in piazza San Giovanni ( inizio ore 15,00 ) dove il duo “ clown di passaggio “ come amano definirsi, Fortunello e Marbella del circo Mirtilla, accoglieranno tutti i presenti con la loro divertente e coinvolgente animazione fatta di giochi, musica, baby dance e tante caramelle per tutti.