Il sindaco di Imperia Capacci non si candida alle prossime comunali

Imperia. “Comunico la mia decisione di non ricandidarmi alla carica di Sindaco della Città di Imperia”, con queste parole Carlo Capacci, attuale Sindaco del capoluogo di provincia annuncia che non concorrerà alle prossime amministrative.

Prosegue il Sindaco imperiese: “Nella campagna elettorale che portò alla mia elezione nel 2013 dissi che avrei dedicato 5 anni della mia vita alla mia città ed è ciò che ho fatto con orgoglio, tenacia e dedizione assumendomi molti rischi in prima persona. La città nel 2013 aveva moltissimi problemi strutturali e molti altri sono emersi durante il mandato, rivendico con forza la risoluzione quasi totale di tutte le problematiche importanti che gravavano sulla città, risoluzione avvenuta più nella mia veste di tecnico che di politico”. Sono numerosi gli interventi portato a termine durante il suo mandato e ci tiene a farli presenti.

”Lascio quindi un comune meno indebitato per 10 milioni di euro, pronto a crescere con progetti e finanziamenti pronti per realizzare 40 milioni di opere pubbliche, con un’immagine migliore non essendo balzato agli onori della cronaca per avvisi di garanzia che ho ricevuto nel numero di zero”.

In vista delle prossime elezioni Capacci dichiara: “Sono consapevole che avrei potuto vincere rifacendo l’alleanza con il Partito Democratico, rinuncio ad una vittoria quasi certa perché sono convinto che con il PD non si possa amministrare. Non sono molti in Italia a rinunciare alla poltrona di sindaco di un capoluogo di provincia, ma sono convinto della mia scelta per il bene della mia città, così come sono convinto che la candidatura da solo con una lista civica avrebbe sì disturbato gli altri contendenti e ottenuto un risultato onorevole, ma avrebbe creato ulteriore frammentazione e quindi peggiore governabilità”.

Cosa pensa Capacci dei candidati che ambiscono ad occupare il suo posto?: “Non intendo parteggiare per nessuno candidato, manterrò una posizione neutrale, ricordo a tutti i consiglieri comunali ed ex assessori che vedo coinvolti e distribuiti equamente in tutte le liste che concorreranno alle prossime elezioni che abbiamo fatto molte cose assieme e non è giusto dire che la città fa schifo perché non è vero e se lo fosse la colpa sarebbe anche la loro”.

”Ringrazio gli elettori che mi votarono nel 2013, tutte le persone (simpatizzanti, candidati, consigliere comunali, assessori) che hanno partecipato a questo progetto, i dipendenti del comune con i quali abbiamo passato cinque anni di proficua collaborazione”.

“Prego i sindaci che mi succederanno ad avere la città nel cuore come ho avuto io e spero che non debba tornare qui a riparare altri danni”.

”Sono onorato di aver fatto il sindaco di Imperia. Rifarei tutto ciò che ho fatto, ho sempre fatto tutto in modo convinto. Nella vita si va avanti, per me non ha senso andare indietro e fare il consigliere comunale. Non chiudo però le porte alla politica, mai dire mai. Ho lavorato tanto, chi arriverà si troverà avvantaggiato rispetto a quando sono arrivato io. Spero si faccia il bene della città e che non si torni a come era prima. Il mio prossimo impegno 25 aprile, mentre il passaggio di consegne avverrà il 26, 27 giugno”.