Il prossimo Consiglio regionale eccezionalmente a Imperia, per i 100 dalla nascita del partigiano Cascione e il 25 aprile

Imperia. Si terrà, in via eccezionale, nella Città Capoluogo il prossimo Consiglio regionale.

L’assise cambierà, per una volta, di sede come ricorrenza del centenario della nascita del medico partigiano Felice Cascione (l’autore di “Fischia il vento”) e per la vicinanza con il 25 aprile, festa della Liberazione dal giogo nazi-fascista.

L’appuntamento è per le 11 del prossimo venerdì 20 aprile, nell’auditorium della Camera di Commercio.