Bordighera. Nel pomeriggio di venerdì 27 aprile, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti raggiungerà Bordighera per ufficializzare la candidatura a sindaco di Giacomo Pallanca, scelto dal centrodestra come candidato ideale per il “modello arancione”.

Il sindaco uscente, dopo cinque anni di mandato nella lista civica appoggiata dal gruppo “Progetto Bordighera”, è stato indicato dai vertici di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega come figura cardine per la lista di centrodestra.

Una scelta che ha scontentato alcuni militanti, come il consigliere Marco Laganà che nel corso dell’ultimo consiglio comunale ha dichiarato di aver riconsegnato la tessera di Forza Italia al partito dopo la nomina di Pallanca. Così come già aveva fatto il presidente del consiglio comunale Mauro Bozzarelli, ex tesserato Fratelli d’Italia.

L’incontro è in programma tra le 15 e le 15,30, ma l’orario è ancora in fase di definizione.