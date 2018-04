Il M5S di Imperia si riunisce il 6 aprile alla Biblioteca Lagorio

Imperia. Il Movimento 5 Stelle, tramite il portavoce Leonardo Zadro, consigliere comunale di Imperia per il M5S, comunica agli attivisti, simpatizzanti e cittadini interessati, che venerdì 6 aprile presso la Biblioteca Lagorio di Imperia alle ore 21 terrà una riunione pubblica del Movimento 5 Stelle cittadino.

Scopo dell’incontro è compiere un primo passo per riconsegnare al Movimento 5 Stelle, per troppo tempo assente dalla vita politica locale, la sua giusta dimensione di movimento di cittadini che partecipa attivamente al miglioramento della collettività.

I temi che verranno trattati nell’incontro sono: La presentazione e discussione dei temi in programma nel prossimo consiglio comunale.

La discussione e proposte per eventuali mozioni da presentare nei prossimi consigli comunali, nel caso non ci fosse il tempo materiale per portare le istanze in questa tornata elettorale, tali proposte potranno comunque servire come materiale utile per i portavoce del M5S eletti nella prossima legislatura.

Proposte per interrogazioni di interesse pubblico da presentare nello spazio concesso prima del consiglio comunale.

L’applicazione della procedura annuale per la riconferma / non riconferma dei portavoce eletti in carica (Cara Glorio) con relativa votazione.

Varie ed eventuali.