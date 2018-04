Il club dell’Unesco di Sanremo insieme al Casinò presenterà il libro “La farfalla nel bozzolo di acciaio”

Sanremo. Il club per l’Unesco, in collaborazione con il Casinò di Sanremo, il 23 aprile 2018 per festeggiare la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, presenta il libro “La farfalla nel bozzolo di acciaio”, scritto da Enzo Melillo (giornalista di Rai Tre).

La giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, nota anche come Giornata del libro e delle rose, è un evento patrocinato dall’UNESCO con la finalità di incoraggiare la scoperta il piacere della lettura, valorizzando il contributo che gli scrittori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità; promuovendo la pubblicazione di nuove opere letterarie, nonché la cultura della protezione della proprietà intellettuale.



La festa nasce in Catalogna dove ogni anno, da quando Vincent Clavel Andrés, scrittore ed editore valenziano, il 6 febbraio 1926 per la prima volta si fece promotore dell’evento il quale, attraverso un decreto reale promulgato da re Alfonso XIII, divenne festa nazionale.

La Giornata del libro spagnolo coincide con la festa di San Giorgio, patrono di Barcellona e della Catalogna. In questa occasione la tradizione medioevale vuole che ogni uomo regali una rosa alla sua donna; e ricollegandosi a questa tradizione, i librai della Catalogna usano regalare una rosa per ogni libro venduto il 23 aprile.

In onore di questa tradizione in tutto il mondo, vengono organizzate numerose manifestazioni e proprio per questo motivo, la ventottesima sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO, ha proclamato il 23 aprile di ogni anno “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”