Il candidato sindaco Vittorio Ingenito: “Per Bordighera vogliamo un rinnovamento”

Bordighera. Il candidato sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito dichiara ciò che è in suo progetto realizzare per il meglio della sua città:

“Il progetto che stiamo costruendo con l’ausilio dei tantissimi cittadini di Bordighera che in questi giorni, sempre più numerosi ci hanno manifestato il loro interesse e il loro appoggio, non parte dall’obiettivo di contrastare o costruire “contro”. Bordighera non ha bisogno di guerra senza quartiere. Non è più il tempo.

E’ il tempo piuttosto, di coraggio e modernità. Di innovazione e scelte autorevoli che rappresentino quanto di positivo la nostra città sa esprimere. Partiamo dunque, dalle necessità e dalle risposte precise da dare alla città. Ecco perché l’obiettivo numero uno è quello di portare un sostanziale rinnovamento, un aggiornamento con l’innovazione necessaria per un comune che ha bisogno di slancio ed energie nuove.

Bordighera Vince è un movimento civico, moderato e aperto, sincero, onesto e dunque, che per sua natura non chiude le porte in faccia a nessuno. Bordighera ha bisogno di una grande unità d’intenti tanto quanto di determinazione e coraggio.

Il consenso che sapremo coalizzare, lo abbiamo già detto, è legato alla persone che scenderanno in campo ed ai vasti settori della società che già condividono questa impostazione. Persone credibili e un programma chiaro, indirizzato alle necessità e fabbisogni dei cittadini: sicurezza sociale, legalità, decoro urbano, buona sanità, turismo, sport e commercio”.