Vallecrosia. Soddisfacente partecipazione per l’Assemblea Regionale UNPLI tenutasi ieri, domenica 8 aprile. Dopo l’apertura da parte del presidente della ProLoco ospitante, il nostro presidente Fulvio Becagli ha dato parola al sindaco di Vallecrosia Ferdinando Giordano, all’assessore regionale Marco Scajola e al consigliere provinciale Fabio Perri. A seguire sono iniziate le interessanti relazioni previste dal seminario parlando a 360° di argomenti di ampio interesse per una realtà articolata come quella delle nostre ProLoco, dalla fiscalità alle agevolazioni per le APS, dalla SIAE alle nuove sfide del futuro, passando per le tutele necessarie.

I relatori:

-Giuliano Degiovanni, vicepresidente nazionale UNPLI

– Roberto Prescendi, segretario generale UNPLI

– Mario Barone, consigliere nazionale UNPLI onorario

– Bruna Terrile, presidente comitato UNPLI Liguria e consigliere nazionale

-Graziella Guatelli, presidente collegio revisori dei conti nazionale e del comitato UNPLI Liguria

-Andrea Traversoni, segretario comitato UNPLI Liguria

E’ stato un onore per la nostra ProLoco accogliere tutti i partecipanti, i Presidenti provinciali Franco Migliaro (Genova), Albertino Negro (Savona), Giorgio Antognoli (La Spezia) oltre che, ovviamente, Fulvio Becagli per la nostra provincia e Lorenzo Buratto, presidente del comitato UNPLI Cuneo.