Ventimiglia. L’associazione ACEB di Camporosso, nella giornata di domenica 6 maggio, metterà a disposizione i propri Volontari in aiuto della fondazione di Santa Rita da Cascia.

Dalle 8 alle 20 i volontari saranno presenti sul sagrato della chiesa di Sant’Agostino in via Cavour a Ventimiglia.

Verranno distribuite le piantine di rose di Santa Rita al prezzo di 13,00 euro, quest’anno per la prima volta, si troveranno anche le saponette al profumo di rose al prezzo di 4,00 euro. In offerta la piantina e la saponetta al prezzo di 15,00 euro.

Chi lo desidera potrà già prenotarle.

http://www.aceb-ets.com/altre-iniziative

https://www.facebook.com/events/988632471301864

Per info chiamare al n° 345-8517448 dopo le 17

Sito web: www.aceb-ets.com email: aceb@outlook.it