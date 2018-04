I lavori non finiscono mai, nasce il comitato pro tunnel: “LiberTenda e della viabilità di accesso”

Limone Piemonte. Il 7 aprile Limone On ha costituito con la Lift, il Comune e quello di Vernante un comitato pro tunnel del Tenda denominato “LiberTenda e della viabilità di accesso” al fine di dare maggiore voce al territorio sul proseguo dei lavori per la costruzione della nuova galleria.

“Il comitato – si legge in una nota stampa – ha come obiettivo e compito l’esclusivo perseguimento di promuovere, sollecitare, svolgere attività di lobbying e coadiuvare gli Enti competenti nell’avanzamento, completamento e ultimazione del nuovo tunnel del Colle di Tenda e della viabilità di accesso sia italiana che francese, dare impulso, coltivare, favorire e sostenere tutte le iniziative connesse e correlate, non esclusa la promozione di azioni amministrative, politiche e giudiziarie finalizzate a conseguire l’obiettivo nonché quello di agevolare la viabilità ed il transito degli autoveicoli, soprattutto legati all’industria turistica ».

Il Comitato nei prossimi giorni sarà aperto a tutta la cittadinanza della Valle tramite sottoscrizione di apposito modulo depositato presso il locale municipio.