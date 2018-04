I giovani dalla parte di Claudio Scajola: obiettivo di tutti “Rilanciare Imperia”

Imperia. “Scrivo io, Nicolò Antonio Fiori, che ho 18 anni e sono il più giovane candidato tra le liste civiche a supporto di Claudio Scajola sindaco di Imperia, ma siamo felici, tutti insieme, di poter firmare questa missiva”.

Con queste parole scendono in campo i giovani a sostegno della proposta politica dell’ex ministro.

“E’ fitto, infatti, il gruppo di under 40 che ha deciso di presentarsi alle elezioni sposando il progetto di Claudio Scajola per il rilancio della nostra Imperia.

Tutti noi riteniamo fondamentale prendere coscienza della situazione in cui versa la città: il patto generazionale che Claudio ci ha offerto è un’occasione da cogliere al volo. La possibilità di lanciarci da neofiti nel mondo della politica cittadina, per quanto la decisione possa essere stata ponderata e meditata, è sempre un salto nel vuoto, ma in questo caso sappiamo di poter contare sulla guida autorevole di una persona con esperienza e capacità come Claudio Scajola, una risorsa a cui non si può dire di no. Anche perché, oltre a guidarci, ci ascolta…

La grande voglia di fare tipica dei giovani sommata al desiderio di mettercela tutta per invertire il trend di una città che manca di attrattive e opportunità ci ha spinto ad impegnarci: sentiamo il doverlo fare, prima di tutto per noi stessi. Per non essere costretti a scappare da qui per cercare lavoro o opportunità per noi o per i figli che abbiamo o che avremo.

L’obiettivo di tutti è quello di Rilanciare Imperia. Per riuscirci, lo abbiamo capito da subito, lo dobbiamo fare Insieme”.

Martina Bencardino, Paolo Berio, Laura Bonifazio, Ileana Cammalleri, Diego Cassini, Giacomo Cecchini, Ester D’Agostino, Matteo Fagiolino, Giuseppe Falbo, Luca Falciola, Nicolò Antonio Fiori, Luca Marenco, Alessandro Mariani, Roberta Minasso, Fabio Musetti, Veronica Nicosia, Eleonora Paglieri, Simona Pasquino, Marcella Roggero, Simone Vassallo, Manuela Zarcone.