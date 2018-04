I balneari di Taggia in Parlamento per incontrare il padre della Bolkestain

Anche i balneari di Taggia prenderanno parte all’incontro con il padre della contestatissima Bolkestain che si svolgerà mercoledì 18 aprile a Roma presso la Camera dei Deputati.

All’evento, dal titolo “L’Europa e la Bolkestein spiegati da Frits Bolkestein”, parteciperanno Patrizia Lerda, referente locale dell’associazione promotrice Donnedamare, che sarà affiancata da Raffaella Panizzi, presidente di Spiagge Armesi.

Come si legge in una nota «mentre la riforma delle concessioni demaniali divide gli schieramenti e mette a rischio 30.000 imprese balneari, Frits Bolkestein, l’estensore della direttiva da cui nasce tutto, si stupisce che la categoria dei balneari possa essere stata inserita della norma». Per tale ragione, su invito di Donnedamare, quindi della presidente Bettina Bolla, l’economista olandese ha accettato di «spiegare pubblicamente e in una sede istituzionale la propria autorevole posizione».

L’incontro, a numero chiuso, vedrà la presenza di una folta schiera di rappresenti politici provenienti dai diversi schieramenti.