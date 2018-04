Grintosa, sensuale, dal fascino rétro: la primavera 2018 firmata Guess

Vado Ligure (SV). Grintosa, sensuale, dal faschino rétro. È la collezione primavera estate 2018 by Guess. Un revival in piena regola che con il volto iconico di Jennifer Lopez sta già dettando i trend per i look più cool di stagione.

Ispirandosi alle intramontabili pellicole degli anni Cinquanta e Sessanta, la nuova linea della casa di moda di Paul Marciano consacra il ritorno del pantalone a vita alta leggermente svasato, delle camice annodate che lasciano scoperto l’ombelico e ancora del quadretto bianco e nero che si ritrova tanto negli accessori quanto nell’abbigliamento. Guardando agli ultimi dettami delle passerelle, non mancano le stampe floreali riprodotte su abiti e bluse per un effetto romantico, delizioso, perfetto sia di giorno che di sera.

Ecco alcuni dei must della collezione firmata Guess con testimonial JLo, tutti acquistabili nel punto vendita allo shopping center Molo 8.44:

Pantalone Marciano multi bottoni

Irresistibile. Non c’è altra parola per definire questo pantalone color corallo in tessuto fluido. Molto morbido, evidenzia le forme in modo sensuale ma mai volgare. A vita alta, scende inoltre a gamba dritta aprendosi leggermente sullo sfondo. La nostra modella lo ha abbinato a una camicia bianca dal taglio classico che ha poi legato in vita per un look da vera diva.

Jeans Marciano con applicazioni laterali

Jeans in denim bianco con applicazioni laterali per un outfit grintoso, sportivo ma con stile. Con vestibilità skinny, ha vita bassa, gamba e fondi stretti da sottolineare con decolleté alte e a punta, come il modello “Decollette belle applicazioni” in rosa cipria.

Abito lungo stampa a fiori

La stampa a fiori è tra le regine della primavera 2018. Graziosa, romantica e piena di colore, la si ritrova in molti capi Guess. Come nell’abito lungo in tessuto fluido proposto in varie nuance (dall’indaco al rosso fino al verde) e modelli (dal monospalla allo smanicato ) e con cui si può giocare abbinandolo ad esempio a un chiodo in pelle e a un tronchetto nero.

Questo e tanto altro da Guess a Molo 8.44. Buona #shoppingexperience!

Guess, Molo 8.44

via Montegrappa, 1

Vado Ligure (SV)

Aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 20.00

