Grande partecipazione alla benedizione delle moto nel centro storico di Taggia

Taggia. ieri oltre 500 moto e più di 850 partecipanti che si sono incontrati nel centro storico di Taggia per l’appuntamento di inizio stagione con il Moto Club Valle Argentina.

Dopo la sfilata per le vie cittadine, 150 motociclisti si sono diretti a Verdeggia per il pranzo, preparato come di consueto dai “ragazzi” della Pro Loco.

Prossimo appuntamento con il Moto Club Valle Argentina, che ha già iniziato la propria stagione mototuristica, sarà la notte della Strega, in programma ad Agosto.