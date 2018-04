Gli itinerari di Cervo: il programma a cura della cooperativa A.R.C.A.

Cervo. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Cooperativa Culturale A.R.C.A., organizza per venerdì 27 aprile, alle ore 17.00, un itinerario didattico gratuito alla scoperta delle meraviglie storiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche di Cervo, uno dei più affascinanti centri storici liguri.

Verrà offerta l’opportunità di conoscere, attraverso una passeggiata, alcune delle bellezze di Cervo: gli antichi carrugi, il primo nucleo abitativo medievale, la cinta difensiva con il Cinquecentesco Bastione di Mezzodì, le architetture del ‘600 e del ‘700, in particolare Palazzo Viale, interamente affrescato da Francesco Carrega e generalmente chiuso al pubblico – una dimora signorile strettamente legata alla letteratura: qui nacque e visse il letterato pre-romantico Ambrogio Viale detto Il Solitario delle Alpi e vi trascorse diverse estati lo scrittore e critico letterario Pietro Citati – poi la pittoresca Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, tra i più rilevanti esempi di stile Barocco in Liguria, il cui sagrato sembra una terrazza appoggiata sul mare.

Sarà l’occasione per immergersi nella storia di uno dei “Borghi più belli d’Italia”, di meravigliarsi delle architetture religiose e aristocratiche che lo caratterizzano, perdendosi tra scenografiche vedute e gli scorci sul mare …

La visita a cura dagli operatori culturali della Cooperativa culturale A.R.C.A. si ripeterà nei mesi a seguire andando ad arricchire il calendario delle iniziative proposte dal piccolo Borgo ligure; sono infatti previsti i seguenti Appuntamenti… con le meraviglie di Cervo: sabato 19 maggio ore 17, venerdì 1 giugno ore 17, venerdì 6 luglio ore 18, venerdì 3 agosto ore 18, venerdì 7 settembre ore 17 e venerdì 5 ottobre ore 17.

Per tutti gli appuntamenti, che sono gratuiti, il ritrovo è ai piedi del Borgo, vicino alla fermata dell’autobus RT sulla via Aurelia.