Imperia. Vetrine infrante e negozi derubati dell’incasso: è il bilancio di quanto accaduto ieri sera in via della Repubblica. Ad essere presi di mira sono stati un negozio di animali e un bar. I danni ai locali sarebbero di alcune migliaia di euro.

Sul caso indagano i carabinieri che ieri hanno arrestato un 35enne italiano per resistenza a pubblico ufficiale: non si esclude che l’uomo sia coinvolto nel furto con spaccata ai danni dei negozi di via della Repubblica.