Sospel. “Non ci sono vittime. La strada è stata spazzata via per 100 metri. Il materiale franato ostruisce il corso del Bevera ma non ci sono rischi per la diga”. Lo ha dichiarato Marie-Christine Thouret, sindaco di Sospel, il piccolo comune francese situato nel dipartimento delle Alpi Marittime della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra in cui alle 7 di ieri si è verificata una frana che ha interessato la strada di Béroulf, isolando un intero quartiere.

Circa 200mila metri cubi di roccia si sono staccati dal costone della montagna riversandosi sulla strada e impedendo ogni tipo di spostamento per chi vive in determinate località del piccolo comune, rimaste isolate. Per questo, alle 10 di oggi, i residenti del quartiere “Béroulf Ste Sabine” si incontreranno presso la cappella di Santa Sabina per ricevere un aggiornamento sulla situazione.

“Ringrazio tutte le istituzioni che si sono mobilitate per aiutarci”, ha aggiunto il sindaco, “La prefettura, i vigili del fuoco, Force 06, la SMIAGE, la gendarmerie, l’ospedale di Sospel e France Télécom. Ringrazio anche gli imprenditori, gli artigiani e tutte le persone che ci hanno aiutato, offrendoci spontaneamente il loro aiuto e che ci hanno accompagnato per tutto il giorno. Ringrazio anche i dipendenti comunali per il loro prezioso aiuto”.