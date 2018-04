Forza Nuova Sanremo condanna l’attacco alla Siria

Sanremo. Forza Nuova Sanremo condanna senza mezzi termini l’attacco da parte delle potenze occidentali contro lo Stato sovrano della Siria, con il pretesto delle armi chimiche come accade con Saddam Hussein.

“L’atto di guerra degli USA-Francia-Gran Bretagna in quella regione porterà come conseguenza più instabilità, con alto rischio di un conflitto di larghe dimensioni, che avrebbe tragiche ripercussioni”, dichiara Roberto Pardini.