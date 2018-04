Fine settimana “infernale” in Costa Azzurra: sei incendi e due morti tra le fiamme

Altro fine settimana da dimenticare in Costa Azzurra. Dopo quello di Pasqua, funestato da tre morti sulle strade nel giro di due giorni, questa volte sono gli incendi a farla da padrona nelle paure dei residenti. Secondo quan to riporta Nice Matina, si contano roghi a Grasse, Pegomas e Cannes ed altri tre a Nizza: il dramma succede al dipartimento Alpes-Maritimes partendo da venerdì scorso 6 aprile.

In ordine temporale: un incendio è scoppiato in un appartamento al 4 ° piano di un edificio residenziale in rue du Rouachier, nella vecchia Grasse, venerdì 6 aprile poco prima delle 21 ore.

Se non sono stati segnalati feriti, l’alloggio è stato completamente distrutto e due famiglie sono state evacuate.

Sabato 6 alle 18.45 un cane e un gatto sono stati trovati morti dentro una palazzina del Grégoire, in un appartamento nel centro di Nizza mezzo distrutto dalle fiamme.

Domenica, 8 aprile: una pensionata è morta in un incendio di un appartamento in Avenue des Fleurs, vicino al Boulevard Grosso a Nizza. L’incendio è scoppiato alle 3 del mattino al primo piano di un edificio che ne ha quattro.

Sempre domenica, verso le 13, un incendio è scoppiato al sesto ed ultimo piano di un edificio situato in chemin du Mont-Gros, nel distretto di Saint-Roch, a Nizza-Est. Le fiamme e i fumi hanno devastato un appartamento di circa 60m ², distruggendo in particolare la cucina. Alle 16, a Pégomas, un albero è caduto su una linea ad alta tensione che ha provocato un incendio di 2.000 m². Le fiamme hanno anche lambitouna casa, prima di essere contenute dai vigili del fuoco.

Infine, stanotte prima dell’alba (verso le 4) una donna di 70 anni è morta nel rogo di una casa a Cannes, in Chemin des Arums.L’incendio è stato segnalato intorno alle 4 del mattino in una stanza al piano terra di questa villa situata nel quartiere di La Bocca.