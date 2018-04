Festival della Salute, Anffas Onlus Sanremo propone una lezione di yoga

Sanremo. Ogni anno a Sanremo apre i battenti, per circa una settimana, il Festival della Salute- spazio di pensiero e di attività- per tutte le età per riflettere e confrontarsi sulla nostra salute.

Anffas Onlus Sanremo prende parte alla manifestazione promuovendo uno spazio per sperimentare uno stile di vita sana tramite la promozione di un equilibrio di corpo e mente.

Il 19 aprile, dalle 16 alle 18 presso la sala Papavero del Palafiori si terrà una lezione di yoga, promossa e gestita da Anffas Onlus Sanremo, aperta a tutti coloro che vorranno prendere a titolo completamente gratuito.

“Diversamente Yoga” è una attività promossa dalla Associazione Anffas Onlus Sanremo che, quotidianamente, da anni sul territorio, si occupa di soggetti con differenti forme di disabilità, offrendo molteplici attività socio-riabilitative finalizzate alla inclusione sociale, ovvero per garantire e promuovere, esperienze di normalità e di condivisone in tutti i contesti.

All’interno del Festival della Salute è esposta anche “Anffas in mostra” un insieme di disegni, realizzati con la tecnica del “puntino”, nel laboratorio artistico di precisione realizzato all’interno del Centro Diurno.