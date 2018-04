Festival della Salute a Sanremo, il programma di giovedì 19 aprile

Sanremo. Proseguono gli appuntamenti del Festival della Salute, che in queste prime giornate hanno visto la presenza di centinaia di presenze tra gli studenti ed i cittadini agli incontri, i seminari, i laboratori offerti dall’ASL1 in collaborazione con scuole, enti ed associazioni di volontariato.

Nella giornata di giovedì 19 aprile, questo sarà il calendario degli eventi:

Al mattino:

• 8.30 – 10.30 – L’educazione sentimentale: amore, sesso ed emozioni – Marina Santoro – ostetrica consulto-rio ASL 1 – dr.ssa Alba Rizzo – educatrice professionale ASL1

• 9.30 – 11 – Ragazzi in gamba con passeggiata di salute – dr.ssa Maria Lina Montaldi – specialista in scienze dell’alimentazione ASL 1 – dr. Stefano Beschi – dietista Asl 1 Dipartimento di Prevenzione – Sicurezza alimentare

• 10 – 11 – Giochiamocela Bene a cura del Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze ASL1

• 11 – 13

o Giovani e new addiction: la nuova sfida – a cura del Dipartimento Integrato Salute Mentale e Di-pendenze ASL1 in collaborazione con i Centro BARAONDA

o Sport pulito: NO al doping! Vincere ad ogni costo è una sconfitta – dr. Fulvio Albè – medico sportivo ASL 1

• 11 – 13 – Scopri l’eroe che c’ è in te: donare il sangue, come e perché A cura dell’Associazione FIDAS, in collaborazione con il Centro Trasfusionale ASL1 – dr. Massimiliano Bruno Franco.

Al pomeriggio:

• 15 – 16- Sapore di sale, sapore di mare: ambiente, salute, mare: i controlli Arpal sulle acque di bal-neazione – dr.ssa Cecilia cuneo – Centro Mare ARPAL Genova

• 16 – 17 – VacciniAMOCI: spieghiamo la nuova legge dei vaccini – dr. Marco Mela – direttore Igiene Pubblica Dipartimento di Prevenzione ASL 1

• 17 – 18 – Fibronil: com’è finito nelle uova? Quali conseguenze per la salute? – dr. Marco Landucci – veterinario Dipartimento di Prevenzione ASL 1

• 18 – 19 – Prevenzione e cura del diabete. alimentazione ed attività fisica – dr.ssa Anna Aleo diabeto-loga Asl1 – prof. Michele Minaglia – laureato in scienze motore

In serata si terrà un evento speciale alle ore 21.00 – a cura di Fidapa Imperia, Soroptimist Imperia e Associazione Donne Medico, presso il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al mare, dal titolo “Cibo per il corpo, cibo per la mente: una serata di riflessione sull’infanzia, l’allattamento, i libri…”

Ricordiamo infine che:

• dalle 9.00 alle 18.00 sarà attivo il punto prenotazioni per gli screening oncologici (mam-mografia, Pap Test, sangue occulto nelle feci);

• dalle 14.00 alle 18.00 ci sarà il Punto Infermieri per la misurazione pressione e altri pic-coli screening gratuiti;

• dalle 16.00 alle 19.00 sarà possibile effettuare check up sul rischio cardio vascolare (con l’esecuzione di ecocolordoppler tronchi sovraortici) a cura della struttura chirurgia vascolare dell’ASL , in collaborazione con Lions Club Host Imperia;

• dalle 10.00 alle 13.00 sarà attivo lo Sportello funghi- Istruzioni per l’uso. Gli esperti mi-cologi saranno a disposizione per info su come riconoscerli, raccoglierli, cucinarli;

• dalle 10.30 alle 17.00 ci sarà la “Maratona della Lettura” – a cura di Eliana Petruzzelli Telethon Italia;

• dalle 8.30 alle 13.00 il “Chimicand LAB” con la sfida alla scienza a cura di Chimicand;

• dalle 16.00 alle 17.00 “Diversamente Yoga” a cura di ANFASS Sanremo;

• dalle 17.00 partenza del Gruppo di Cammino di Nordic Walking – a cura dell’ass. Nordic Walking.

Come ogni giorno sarà inoltre possibile aprire i fascicoli sanitari elettronici, chiedere informa-zioni presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso il punto FIDAS per la donazione di sangue, visitare la mostra fotografica a cura di Sanremo Photo Academy, quella di ANFASS e quella del Comando Polizia Municipale Sanremo. Infine si potrà visitare il Villaggio della Salute a cura di scuole ed associazioni.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Agli insegnanti partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione valido per i crediti formativi. Per essere aggiornati su tutte le novità del Sanremo Festival Salute: www.asl1.liguria.it o la pagina Facebook www.facebook.com/ASL1Imperiese. E’ possibile anche iscriversi al servizio di messaggistica via Whatsapp o Telegram, inviando un messaggio (con Whatsapp o Telegram) con scritto “”ISCRIZIONE ON” al numero 338 29 78 341.