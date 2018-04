Escursionista 20enne si ferisce ad una mano con la motosega nei boschi di Lucinasco: operato a Savona

Lucinasco. E’ stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, nel reparto di chirurgia della mano, un 20enne imperiese che questa mattina è rimasto gravemente ferito alla mano sinistra mentre cercava di tagliare la legna per accendere il fuoco nei boschi di Lucinasco, dove aveva campeggiato con gli amici.

Non appena si è svegliato ed è uscito dalla tenda in cui aveva trascorso la notte, il giovane si è accorto che il fuoco si era spento e ha deciso di tagliare legna da ardere ma qualcosa non ha funzionato: non è chiaro se la legna gli sia scivolata mentre la teneva con la mano, ma sta di fatto che la motosega gli ha procurato una lesione grave e profonda tra l’indice e il pollice sinistri, un taglio che potrebbe aver compromesso anche i tendini.

Soccorso dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Rossa, il ventenne è stato poi trasferito a Savona dai volontari della Croce d’Oro di Imperia.