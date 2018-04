Escursione “Sulle vie della resistenza”, camminata da Carpasio a Glori

Carpasio. “Sulle vie della resistenza” è una proposta di Monesi Young, sodalizio affiliato Uisp. Dopo l’iniziativa svoltasi lo scorso 25 aprile con l’escursione alla Madonna del Lago di Alto e il Monte Dubasso in valle Pennavaire, propaggine delle Alpi Liguri e via naturale di collegamento col cuneese, si entra nel vivo col “Glory Day”.

L’appuntamento è per domenica 29 ed il programma prevede una camminata da Carpasio a Glori, attraverso racconti e storie di vita sui crinali delle valli Carpasina ed Argentina, durante gli anni della Resistenza.

Supportati dalla Proloco di Glori, sarà un viaggio indietro nel tempo per comprendere come non solo eroi partigiani del calibro di Cascione, Calvino e tanti altri non meno importanti, sacrificarono la propria giovinezza e la propria vita in nome della libertà, ma anche come gli abitanti dei piccoli poveri borghi combatterono tutti i giorni sotto i fuochi della guerra, contro le avversità della vita, per dare un futuro ed un pezzo di pane ai propri figli.

Questo il programma dettagliato

Ore 9.15 visita al museo della resistenza di Carpasio

Ore 11.00 trekking da Carpasio a Glori

(Durata: circa 2 ore, dislivello circa 250 mt, difficoltà medio/facile)

Sono previste

• visita del borgo di Glori con gli amici narratori e dimostrazione dell’antica arte del capanaro

• pizzata conviviale insieme alla Pro Loco Glori (piccolo contributo per aiutare la rinascita del paese)

Alle 16 circa rientro per il medesimo sentiero di andata. L’evento è gratuito.

DATI LOGISTICI

Ore 8 Imperia Oneglia – parcheggio Agnesi

oppure

Ore 9 Carpasio presso parcheggio del museo della Resistenza

INFO e PRENOTAZIONI

Barbara Campanini

Guida Ambientale Escursionistica

Cellulare e WhatsApp – 346 7944194