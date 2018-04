Elezioni Rsu del pubblico impiego: “1725 lavoratori hanno scelto e dato fiducia alla Cgil di Imperia”

Imperia. Scrive il sidacato Cgil.

“Concluse le elezioni Rsu del pubblico impiego, che si sono svolte nei giorni 17 18 e 19 Aprile non possiamo che ringraziare di cuore i Lavoratori e le Lavoratrici della Provincia di Imperia che ancora una volta hanno dato fiducia alla CGIL.

A spogli ultimati e risultati ormai conclusi possiamo infatti trarre alcune conclusioni che ci riempiono di orgoglio:in primo piano è evidente l’elevata affluenza che in molti posti di lavoro è stata superiore all’80%, ben al di sopra dell’affluenza che siamo soliti vedere in altre competizioni elettorali. La Cgil di Imperia incassa nuovamente un risultato straordinario:

tra i tanti voti vorremmo rimarcare il numero ottenuto nella scuola 948 che ci porta ad essere il primo sindacato in provincia nel settore dell’Istruzione con ben 33 delegati eletti nei vari plessi scolastici.

Inoltre complessivamente sono ben 1725 i voti ottenuti dalle nostre liste sommando Enti Locali, Stato , Parastato, Sanità e Scuola.

1725 Lavoratrici e Lavoratori che hanno scelto e dato fiducia alla Cgil di Imperia.

1725 Lavoratrici e Lavoratori che fanno della Cgil il primo Sindacato nella Provincia di Imperia per la terza volta consecutiva.

‘Se dovessi paragonare le elezioni ad una competizione sportiva, come ad esempio il Giro d’Italia, potrei dire che ci sono stati diversi vincitori di tappa, ma alla fine una squadra sola vince il giro e ancora una volta la Maglia Rosa va alla Cgil’. Siamo consapevoli della grossa responsabilità che deriva da questo risultato. Nei vari Enti e posti di Lavoro abbiamo eletto 67 delegati. Una squadra numerosa e motivata, che si impegnerà al massimo a favore di tutti i lavoratori. 1725 volte grazie a tutti”.