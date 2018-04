Elezioni comunali Imperia, Luca Lanteri è il candidato sindaco per il centro-destra

Imperia. E’ terminato nella tarda serata di ieri il summit a Genova per decidere il nome del candidato sindaco di Imperia per il centro-destra. Come era prevedibile il vertice ha confermato a maggioranza il nome di Luca Lanteri, ex assessore ed ex vice-sindaco nelle amministrazioni Sappa e Strescino, da opporre al favorito Claudio Scajola.

Una competizione fratricida all’interno della stessa famiglia elettorale attende dunque gli imperiesi da qui sino al prossimo 10 giugno, un percorso lungo e tortuoso che non farà mancare colpi bassi e veleni assortiti. Il primo oggetto di scontro potrebbe essere legato al simbolo di Forza Italia: quale coalizione lo stamperà sulla propria scheda ancora non si sa. L’ex ministro è certamente un Forzista della prima ora, ma Lanteri adesso ha l’avvallo del partito e la probabile richiesta ufficiale di poter utilizzare quel marchio, e se è vero che Scajola sarebbe pronto a competere anche senza una chiara appartenenza politica, cioè con una lista civica, è altrettanto chiaro che il governatore Giovanni Toti ci terrebbe particolarmente a presentare Lanteri come un vero e proprio candidato di bandiera.

Claudio Scajola contro Luca Lanteri dunque a rubarsi voti nella stessa fetta di elettorato, un dèjà-vu che non ha portato bene da queste parti in un passato neppure troppo lontano e che difficilmente, a questo punto, porterà ad una elezione diretta, senza passare cioè attraverso lo spareggio del ballottaggio.