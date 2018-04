Elezioni amministrative, la lista civica “Bordighera Vince” inaugura il Point elettorale

Bordighera. Apre così ufficialmente in via Vittorio Emanuele 147 il Point elettorale della lista civica “Bordighera Vince”. L’inaugurazione è prevista per sabato 5 maggio alle 18 con un rinfresco al quale sono invitati tutti i bordigotti.

“Il Point elettorale di Bordighera Vince – spiega il candidato sindaco Vittorio Ingenito – rappresenta come io e la mia squadra intendiamo il rapporto tra amministrazione e cittadini, aperto e disponibile all’ascolto ed al dialogo. Il Point elettorale, come il Comune, deve essere un luogo per incontrare la gente di Bordighera, dai singoli cittadini alle associazioni sportive/culturali/di volontariato, dai piccoli e medi imprenditori ai commercianti per conoscere le loro reali necessità, pertanto invito tutti i cittadini a venirci a trovare nel nostro Point elettorale per indicare ognuno la sua priorità per Bordighera, suggerimento che verrà raccolto e che servirà per definire insieme il programma amministrativo”.

“A Bordighera i partiti – ribadisce il candidato sindaco Vittorio Ingenito - se non corrispondono a persone competenti e capaci che hanno una loro professionalità ed hanno dimostrato di essere dei buoni imprenditori di se stessi, non significano nulla. Rispetto alle formule partitiche che cercano di nascere tra mille divisioni, incertezze, trattative infinite, frutto di equilibrismi estremi, Bordighera Vince si contraddistingue per avere una forte identità di lista civica che unisce i suoi candidati con un programma semplice e realizzabile; nessun personalismo e soprattutto nessuna poltrona da difendere.

Infine conclude: “Il nostro obiettivo è quello di concentrare ogni sforzo esclusivamente per rilanciare Bordighera attraverso l’ascolto dei suoi cittadini al di là delle singole appartenenze politiche”.