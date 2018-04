E’ morto Ernesto Patuano, noto negoziante imperiese

Imperia. E’ mancato ieri sera in ospedale Ernesto Patuano, 85 anni, titolare dello storico negozio di abbigliamento e biancheria per la casa “Zucchi – Bassetti” in via Foce. Originario di Milano, aveva iniziato a lavorare a 14 anni nel campo tessile. Dopo aver aperto negozi a Milano e a Genova, nel 1963, in pieno boom economico, aveva deciso di investire su Imperia, divenuta poi sede principale della sua impresa. Ernesto Patuano, conosciuto e stimato in Liguria per la sua dedizione al lavoro, l’anno scorso aveva voluto celebrare il 50° anniversario del punto vendita imperiese, ora cogestito con i due figli. Il funerale si terrà domani, giovedì 5 aprile, alle 15 presso la collegiata di San Giovanni Battista ad Oneglia.