E’ allarme rosso in Costa Azzurra e Alpi Marittime francesi per il ritorno della zanzara tigre

Brutte notizie arrivano da oltralpe. Le Alpi Marittime, la Costa Azzurra, il Var e altri 40 dipartimenti della Francia sono posti in allarme rosso da “Vigilance-moustique”. Che tradotto dalla lingua di Voltaire suona grosso modo come “Vigilanza-zanzara”.

Secondo quanto scrive Nice Matin c’è stato un incremento esponenziale, della presenza di questo fastidioso insetto, rispetto all’anno scorso. Oltretutto, non si tratta di una zanzara qualunque, bensì della temibile zanzara tigre, tornata in sei dipartimenti della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, così come in tutta la Francia meridionale, a pochi passi dal’Italia e dalla provincia di Imperia.