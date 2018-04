Doveva essere ai domiciliari ma era al bar davanti al commissariato: 54enne arrestato dai carabinieri di Ventimiglia Alta

Ventimiglia. R.F., 54enne residente nella città di confine, è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Ventimiglia Alta per aver violato i domiciliari. Incurante della misura restrittiva a suo carico, dovuta al fatto che era stato condannato a otto mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e porto di armi od oggetti atti ad offendere, il 54enne era andato a bersi un caffè al bar di via Aprosio antistante il commissariato di polizia.

I frequenti controlli eseguiti presso il domicilio dell’uomo hanno consentito di verificarne l’assenza intorno alle 14,00 di ieri: immediatamente i carabinieri hanno attivato le ricerche, conclusesi pochi minuti dopo, quando R.F. è stato riconosciuto e condotto in caserma per i dovuti accertamenti, durante i quali non ha fornito alcuna valida giustificazione che motivasse il suo allontanamento. Per lui sono quindi scattate le manette e, al termine dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo svoltisi questa mattina presso il Tribunale di Imperia, alla convalida dell’arresto è seguita la risottoposizione alla misura restrittiva della detenzione domiciliare.