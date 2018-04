Dolceacqua. Una pistola con matricola abrasa – calibro 22 “short & long” marca EIG Derringer e una confezione con 46 proiettili calibro 22: questo è quanto rivenuto dagli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Ventimiglia, all’esito di una perquisizione eseguita lo scorso sabato, presso l’abitazione di F.E, cittadino albanese, 31 anni, residente a Dolceacqua.

Gli intensificati dispositivi di controllo del territorio, non solo nella città di confine, ma anche nelle località a maggior richiamo turistico del comprensorio, hanno condotto gli agenti, i quali da tempo stavano seguendo una pista investigativa, alla perquisizione nel ridente borgo nel primo entroterra ventimigliese.

Il 31enne non nascondeva solo armi: nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato, dentro un mobile, un armadietto ubicato all’interno di una nicchia sul muro della camera da letto, dove erano occultati pistola e munizioni, anche droga nascosta in una cassetta in metallo all’interno di un sacchetto in nylon. Nella cassetta c’erano 4 sacchetti in cellophane termosaldato contenenti complessivamente 72.58 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre che due bilancini di precisione.

La polizia ha inoltre sequestrato il telefono in uso allo straniero, nel quale sono memorizzati dati ritenuti utili agli investigatori.

Il cittadino albanese, irregolare sul nostro territorio fin dal suo arrivo in Italia circa sei anni orsono, con un precedente per furto, risultava essere privo di una stabile e comprovata attività lavorativa e verosimilmente traeva i proprio mezzi di sostentamento da attività illecite. Per i fatti accertati, l’uomo è stato tratto in arresto ed accompagnato negli uffici del commissariato ventimigliese per la redazione degli atti di rito.

Successivamente tradotto presso il carcere di Imperia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, sarà sottoposto a processo per i reati di detenzione illegale d’arma da fuoco e relativo munizionamento nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.