Dolceacqua. Il tema di quest’anno è “ Il gioco e le sue belle espressioni” ( il gioco inteso come sano svago; dedicarsi a un’attività piacevole, da soli o in compagnia, per passatempo; partecipare a un gioco di abilità; lo sport inteso come gioco, dedicarsi a un’attività sportiva).

Gli obiettivi:

La valorizzazione del patrimonio comune;

promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro e di mitigazione degli spazi;

valorizzazione ed incremento della conoscenza del territorio comunale e delle sue architetture;

sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente per mezzo della conoscenza dei fiori.

Ecco i vincitori:

1° LAURA ORENGO CON LA COMPOSIZIONE N. 12

2° ROSSI ELEONORA MAURA CON LA COMPOSIZIONE N. 10

3° MIMMA SCORDO E NADIA BOI CON LA COMPOSIZIONE N. 8

PREMIO ORIGINALITA’ A SAM PORCO CON LA COMPOSIZIONE N. 13

La Giuria:

Beatrice Guglielmi: fiorista professionista

Cristian Terribili: presidente della Compagnia dei carristi “Gli Zuveni di Santa Marta”

Elisabetta Giraldi: architetto

Giulia Ferrari: architetto

Ivano Anfosso: rappresentante per il centro culturale e ricreativo di Dolceacqua

Oreste Polidori: artista

Virginia Fazio: scultore

Inoltre oggi la giornata è ricca di musica ed intrattenimento:

Piazza Mauro – Expo Val Nervia e Verbone.

Castello ed enoteca regionale aperti.

Laboratori e dimostrazioni

Dalle ore 14:30 esibizione di musica e canto a cura della Prof.ssa Cristina Squarciafichi

Ore 17:00 – la banda musicale folcloristica “Canta e Sciuscia” si esibirà per il paese.

Dalle ore 17e30 in poi – “Spritz Swing Band” nella Loggia di Palazzo Doria.

Mercato nelle due piazza del paese.

Lunedì 23

Mercato

Castello ed enoteca regionale aperti.

Laboratori e dimostrazioni

Ore 15:30 – Family Circus con Frotunello e Marbella

Ore 17:30 – secondo spettacolo Family Circus

Martedì 24

Mercato

Castello ed enoteca regionale aperti

Laboratori e dimostrazioni

Ore 15:00 Trials and Freestyle con Diego Donadonibus.

Ore 17:30 seconda esibizione Trials and Freestyle

Mercoledì 25

Mercato

Castello ed enoteca aperti

In mattinata, tradizionale commemorazione del 25 aprile per la festa della liberazione e sfilata della Banda musicale di Dolceacqua.