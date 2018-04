Dolceacqua, gettano rifiuti nel rio Peitavino: polizia “a caccia” di residenti maleducati

Dolceacqua. “Si richiede la collaborazione di tutti i cittadini di Dolceacqua al fine di identificare chi, in più episodi, gettava sacchi di rifiuti domestici nel Rio Peitavino tra “U Fundu” e “I Gumbi”. Tali rifiuti, contenenti per lo più pannolini, buste di cibo umido per gatti, bottiglie e carte varie, risultano riconducibili, per contenuto, sempre allo stesso nucleo familiare. Chiunque avesse informazioni utili al prosieguo dell’attività d’indagine è pregato di rivolgersi, anche in forma anonima, alla polizia locale di Dolceacqua”.

E’ questo il messaggio stampato su foglietti e diffuso nel piccolo borgo della val Nervia dove, da tempo, qualcuno invece di gettare i rifiuti negli appositi contenitori preferisce lasciarli nel corso d’acqua, inquinando l’ambiente e generando degrado. Per questo, il comune ha lanciato un appello ai cittadini al fine di individuare i responsabili.