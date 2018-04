Dolceacqua dice sì al “testamento biologico”: passata in consiglio la pratica proposta dal vicesindaco Sbraci

Dolceacqua. Nel Consiglio Comunale di questa sera, dietro la proposta del vicesindaco Fabio Sbraci, è stato approvato all’unanimità, il regolamento per l’istituzione e la disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento (testamento biologico).

I residenti interessati potranno chiedere l’iscrizione nel registro presso il municipio, dove verranno loro spiegate le modalità e illustrato il regolamento.

Attraverso il testamento biologico una persona può indicare i trattamenti sanitari che intende ricevere o a cui intende rinunciare, proprio nel caso non sia più in grado di prendere decisioni autonome o non le possa esprimere chiaramente, per sopravvenuta incapacità.