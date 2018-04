Dolceacqua, Carugi in fiore continua fino al 25 aprile: il programma

Dolceacqua. Carugi in fiore continua fino al 25 aprile.

Mercato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi.

Oggi la giornata sarà dedicata a famiglie e ai bimbi in modo particolare.

Dalle ore 14 alle ore 19 in piazza Padre Giovanni Mauro ci saranno i gonfiabili.

Dalle ore 10 alle ore 15 laboratori e attività di animazione nell’area laboratori di piazza Garibaldi.

Alle ore 15:30 Family Circus con Fortunello e Marbella. Primo spettacolo.

Alle ore 17:30 Secondo spettacolo Family Circus.

Castello ed enoteca regionale per degustazione di Rossese e prodotti tipici locali aperti tutto il giorno.

Domani, 24 aprile

Mercato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

Castello ed enoteca regionale per degustazione di Rossese e prodotti tipici locali aperti tutto il giorno.

Ore 15:00 Trials freestyle con Diego Donadonibus. Prima esibizione.

Ore 17:30 Seconda esibizione.

Mercoledì 25 aprile

Mercato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

Castello ed enoteca regionale per degustazione di Rossese e prodotti tipici locali aperti tutto il giorno.

In mattinata commemorazione del 25 aprile per la festa della liberazione.

Sfilata della Banda Musicale di Dolceacqua.

Eventi organizzati in collaborazione con l’associazione Lumin’Arte