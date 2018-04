Dinamico e sportivo ma con classe: l’uomo Guess per la primavera 2018

Vado Ligure (SV). Eleganza e comodità: è il binomio principe della collezione Guess Uomo per la primavera 2018. Una collezione che, con lo sguardo seducente del testimonial Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea, affiancato dalla bellezza mozzafiato di Jennifer Lopez, si rivolge all’uomo dinamico, sportivo che ricerca comfort e leggerezza ma con classe.

La nuova linea della casa di moda di Paul Marciano consacra l’appeal di giacche, pantaloni e camicie che entrano nel guardaroba di tutti i giorni con i loro tagli e tessuti moderni. Non mancano denim skinny e t-shirt stretch per outfit di carattere da rendere ancora più frizzanti con pashmine colorate.

Tra i must della collezione primavera 2018 di Guess, tutti acquistabili nel punto vendita allo shopping center a Molo 8.44, senza dubbio ci sono gli abiti d’ispirazione sartoriale che, composti da morbidi pantaloni e blazer strech in tessuto fluido, reinterpretano alla perfezione i look di tendenza della prossima stagione. Capo classico del guardaroba maschile per il business wear, l’abito Guess può essere perfettamente indossato con un piumino d’ispirazione sportiva per un mie and match che proietta nella contemporaneità.

Per chi nella vita di tutti i giorni ricerca un guardaroba più rilassato ma non rinuncia allo stile, il pantalone con fondo stretto e la maglietta in cotone sono un vero e proprio passepartout. Dinamico, sportivo, figlio del Nuovo Millennio, questo outfit guarda alla bella stagione senza dimenticare quel tocco distinto che arriva indossando una giacca dal taglio classico e insieme all’avanguardia più sciarpe leggere dai colori vivaci.

Questo e tanto altro da Guess a Molo 8.44. Buona #shoppingexperience!

Guess, Molo 8.44

via Montegrappa, 1

Vado Ligure (SV)

Aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 20.00

