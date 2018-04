Diano Marina piange la giornalista Paola Eramo, aveva solo 46 anni

Diano Marina. Lutto nel mondo del giornalismo imperiese per l’improvvisa scomparsa di Paola Eramo, 46 anni (nella foto), moglie del collega Fulvio Damele, capo redazione dell’edizione imperiese de La Stampa.

Paola era molto conosciuta nel Dianese e non solo per la sua attività in numerosi locali bar e locali storici, il suo impegno nella Communitas Diani e nella decorazione delle chiese. Appassionata di cinema, Paola Eramo aveva ottenuto ben tre lauree con 110 e lode al Dams di Imperia.

Lunedì sarà allestita la camera ardente nella casa di riposo Morelli Di Popolo. Il funerale sarà celebrato martedì alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Diano. Al marito Fulvio, alla mamma Rita e alla sorella Patrizia vanno le condoglianze della direzione e della redazione di Riviera24.

