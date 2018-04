Diano Marina, ok al progetto per il recupero di Villa Scarsella: intervento da 85.000 euro

Diano Marina. Nuova vita in vista per il parco dell’ex chiesa di Villa Scarsella. Per l’edificio sito in via Cavour è infatti arrivato, dalla Giunta comunale, il via libera per il progetto esecutivo di un intervento teso al suo recupero e alla sua valorizzazione. Per i lavori di ristrutturazione sono stati stanziati circa 85.000 euro.

Il recupero ad auditorium dell’ex chiesetta sita nel parco di Villa Scarsella in via Cavour è uno dei vari interventi che sino in parte finanziati da parte della Regione Liguria con circa 160.000 euro su una spesa complessiva di 640.000. Gli altri sono: lavori di realizzazione di nuove unità abitative in Palazzo Maglione; lavori di riqualificazione Piazza Martiri della Libertà e via Cavour e l’intervento di recupero di Palazzo Muzio.