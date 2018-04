Davide D’Addetta si dimette da incarichi a Snalc e Cisal di Sanremo

Sanremo. “Con la presente rassegno le mie irrevocabili dimissioni da segretario e da tutti gli incarichi Aziendali dello Snalc – Cisal di Sanremo. Le motivazioni sono molteplici e mi hanno indotto a questa malinconica decisione. La mia scelta cova da tempo. Ho resistito fino ad oggi, per spirito di responsabilità nei confronti di molti colleghi aziendali e Nazionali”. Lo ha dichiarato in una nota stampa il dottor Davide D’Addetta.

“Ringrazio il segretario Nazionale Christian Toini, per avermi supportato”, ha aggiunto, “Ringrazio tutti i membri Nazionali di segreteria. Ringrazio tutti i lavoratori iscritti e non. Ringrazio di cuore gli amici che mi hanno confortato. La formale presa di distanze dalla politica sindacale aziendale, da me non condivisa è pertanto un atto dovuto non più procrastinabile. Buon lavoro a tutti”.