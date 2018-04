Dall’ufficio al tempo libero, la collezione primaverile di Conbipel per lui

Vado Ligure (SV). Eleganza e contemporaneità: è il binomio su cui punta Conbipel Uomo per la prossima stagione. Una collezione in cui ogni completo è una storia sé e dove ogni giacca, ogni maglia, ogni pantalone sono aggiornati nei look e nei dettagli per dare un’immagine moderna mantenendo sempre uno stile e una qualità rigorosamente italiana. Il tutto all’insegna della versatilità: dall’ufficio al tempo libero, fino ad arrivare ai momenti più istituzionali, i capi della collezione primaverile Conbipel sono perfetti per ogni occasione.

PRIMO OUTFIT

L’uomo Conbipel rinuncia al cappotto o al trench e lo sostituisce con capi ibridi e più funzionali come il giubbino in nappa anticata con zip nei toni del verdone. Da sfoggiare sia di giorno che di sera, si abbina perfettamente a qualunque tipo di pantalone. Per l’occasione abbiamo scelto un pantalone jacquard blu scuro con tasca America. A completare il tutto, seguendo le ultime tendenza dettate dalle passerelle, una camicia stampa fantasia e un gilet 100% cotone blu scuro con reverser.

SECONDO OUTFIT

Classici ed eleganti ma con uno sguardo sempre sul contemporaneo, gli abiti rappresentano una vera e propria categoria principe della collezione uomo di Conbipel. Tutti con un taglio sartoriale, grazie a tessuti e colori enfatizzano l’idea madre di “everyday comfort” della casa di moda. Come quello che vi proponiamo oggi: un abito vestibilità slim, in pura lana overchek sui toni del grigio chiaro. Completo ideale per cerimonie, anniversari, meeting, quest’abito si rivolge all’uomo del nuovo millennio, dinamico e costantemente in movimento che desidera essere sempre impeccabile. Sfiziosissimo il collo alla francese della camicia bianca abbinata.

