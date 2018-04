Cresce il Museo Navale di Imperia, approvato l’ampliamento dell’area dedicata ai cetacei

Imperia. Buone notizie per gli amanti del mare. Con una determina dirigenziale è stato approvato il progetto di ampliamento dell’area moderna del Museo Navale di via Scarincio a Porto Maurizio. In particolare la sala tematica per la parte espositiva legata alla biodiversità marina costiera della provincia, al fine di far conoscere le peculiarità naturalistiche del nostro territorio, per migliorare la fruibilità della sezione dedicata ai cetacei.

L’ampliamento prevede l’integrazione dell’esposizione con campioni di invertebrati marini specifici della zona del Ponente ligure ed esemplari di Poseidonia oceanica, da posizionare all’interno delle teche. Le teche saranno arricchite da documentazione fotografica della macrofauna locale e da cartina descrittiva del SIC di Capo Berta.

Ci sarà poi la produzione di un video con riprese dei fondali marini della provincia. Ci sarà anche l’allestimento di un’area della sala con una mostra volta ad approfondire il tema dell’inquinamento marino. Il progetto va a completare e migliorare il primo itinerario di mostra tracciato dall’Istituto Tethys Onlus.