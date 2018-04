Il consiglio regionale ligure si riunisce a Imperia per l’anniversario della Liberazione

Imperia. Domani, venerdì 20 aprile alle ore 11, il Consiglio regionale si riunirà in Seduta solenne nell’Auditorium della Camera di Commercio, in via Tommaso Schiva 29, per celebrare il 73° esimo anniversario della Festa della Liberazione.

La seduta inizierà alle 11 e sarà aperta dal saluto del presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Alessandro Piana.

Seguirà l’orazione ufficiale di Bartolo Gariglio, professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino.

La cerimonia sarà preceduta alle ore 10.30 dalla deposizione di una corona di alloro davanti al Monumento ai Caduti, in piazza della Vittoria, sempre a Imperia.

«Prosegue per il terzo anno consecutivo il percorso itinerante del Consiglio regionale che – dichiara il presidente Piana – in occasione di questa importante ricorrenza abbandona la sede abituale di via Fieschi e si trasferisce sul territorio per celebrare la Seduta solenne in uno dei luoghi che rappresentano un simbolo per la Liguria e per tutta l’Italia, perché hanno dato un contributo decisivo alla Liberazione del Paese. Domani saremo a Imperia, la città dove, esattamente cento anni fa, nacque Felice Cascione, un giovane partigiano che fu fra i protagonisti di questa gloriosa pagina della nostra storia e sacrificò la propria vita per garantire a tutti noi la libertà e la democrazia».