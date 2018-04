Seborga. Rudolf è un cucciolo di gatto che si ritrova lontano da casa e deve, come ogni randagio, imparare a sopravvivere ai mille pericoli di una grande città. E’ lui il protagonista del film “Rudolf alla ricerca della Felicità”, distribuito dalla Mediterranea Productions del bordigotto Angelo Bassi, che ieri lo ha portato in anteprima a Seborga in un’occasione molto speciale: la consegna di due nuove casette realizzate appositamente per il “Villaggio dei Gatti”.

Realizzate con grande abilità e fantasia da David Goddard, le casette potranno ospitare i mici randagi che vivono nell’antico principato, così come sognato dalle ideatrici del progetto, alcune “gattare” di Seborga tra cui Romina Fanari, Lilian Tadini, Patrizia De Paola e Danila Merli.

Il film d’animazione è stato proiettato sabato pomeriggio presso l’agriturismo “Monaci Templari” di Seborga. Oltre al produttore Bassi, alla proiezione era presente anche la principessa Nina Dobler, ministro degli esteri dell’autoproclamato principato di Seborga.