Colto da malore nei boschi di Molini di Triora: allertato elisoccorso

Molini di Triora. E’ intervenuto l’elisoccorso dei vigili del fuoco in stanza a Genova per un cittadino tedesco di 65 anni colpito da sospetto infarto nella propria abitazione, nei boschi in località “Grattino”, prima del bivio per Andagna e dopo la frazione di Agaggio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Verde di Arma di Taggia.

Il 65enne è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo.