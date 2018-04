Claudio Scajola: “L’Italia ha bisogno di un governo di responsabilità. No a elezioni a subito”

Imperia. “Il compito di Mattarella è complicatissimo, ma credo che in Italia ci siano leader politici sensibili a un richiamo del presidente della Repubblica per un governo di responsabilità che duri un anno per traguardare una legge elettorale nuova e garantire all’Italia una voce univoca e autorevole in Europa, dato che nei prossimi mesi si decideranno le politiche economiche continentali e non possiamo permetterci di rimanere fuori”.

Claudio Scajola, 4 volte ministro e deputato per svariate legislature legge il momento complicato che sta attraversando il nostro paese alla luce degli sviluppi delle ultime ore. Dopo lo strappo Pd – Movimento 5 Stelle si profila un voto anticipato.

“Andare al voto a giugno – prosegue l’ex ministro – equivarrebbe ad esporre l’Italia a una forte speculazione internazionale che andrebbe a colpire le fasce più deboli”.

Vede possibili riflessi sulle elezioni amministrative? “Proprio di fronte alla confusione delle sigle di partito – conclude l’ex ministro – gli imperiesi sono chiamati a un voto per individuare il sindaco più adatto a far uscire fuori la città dallo stato in cui si trova”.