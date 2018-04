Ciclomaretona 2018: al via il primo viaggio in bici alla scoperta delle bellezze italiane

Da Viareggio a Senigallia in bicicletta attraversando alcuni dei paesaggi più belli al mondo, alla scoperta delle peculiarità paesaggistiche, enogastronomiche, culturali e antropologiche del nostro Paese. Tutto questo è Ciclomaretona 2018, primo capitolo di un viaggio in bici che ha l’obiettivo, nelle prossime edizioni, di percorrere tutto il periplo delle coste italiane. Da Ventimiglia a Reggio Calabria, da Reggio Calabria a Trieste e quelle delle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia.

“Ciclomaretona vuole proporre un modo alternativo di scoprire le bellezze naturalistiche e culturali dell’Italia e promuovere lo sport come attività sana e pulita”. Queste le intenzioni dell’ideatore dell’iniziativa, Andrea Canta. “L’obiettivo è quello di attraversare il nostro Paese a ritmo lento, riscoprendo i rapporti umani e raccontando le storie dei luoghi e delle persone che incontreremo lungo il nostro viaggio. In questa prima edizione collegheremo i due mari principali, il Tirreno e l’Adriatico, che saranno i protagonisti dei prossimi capitoli dell’avventura in cui daremo grande attenzione e risalto alle coste e sarà inoltre l’occasione per valorizzare borghi e territori dell’entroterra”.

LE TAPPE

Domenica 24/06: 1° Tappa: Viareggio –San Gimignano Lunedì 25/06: 2° Tappa: San Gimignano – Siena – Montalcino Martedì 26/06: 3° Tappa: Montalcino – Orvieto

Mercoledì 27/06: 4° Tappa: Orvieto – Spoleto Giovedì 28/06: 5° Tappa: Spoleto – Spello – Assisi Venerdì 29/06: 6° Tappa: Assisi – Porto Recanati

Sabato 30/06: 7° Tappa: Porto Recanati – Sirolo – Senigallia

I PROTAGONISTI

Andrea Canta, lavora da anni nel mondo della comunicazione e dello sport. Ha partecipato alle edizioni 2009 e 2010 di EcoMaretona collaborando all’organizzazione dell’evento. Da sempre appassionato di sport, natura e viaggi «on the road». Nel 2014 ha portato a termine il giro della Corsica in bicicletta e nel 2016 il Cammino di Santiago.

Bruno Riva, responsabile nel settore sanitario di professione, ex atleta di mezzofondo per passione. Amante della natura e dell’avventura, negli ultimi anni ha dato vita ad alcuni viaggi on the road con Andrea, tra i quali il giro della Corsica e il Cammino di Santiago in bicicletta e il tour del Portogallo zaino in spalla.

I CONTATTI

Pagina Facebook: http://facebook.com/ciclomaretona

Mail: ciclomaretona@gmail.com