Cervo, l’Anpi del golfo dianese organizza la festa del 25 aprile al parco del Ciapà

Cervo. Dopo l’omaggio ai vari cippi e lapidi del comprensorio dianese in ricordo del 73° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazi-fascismo avvenuta il 25 aprile 1945, come consuetudine da ormai più di 40 anni, in ricordo dei valori di libertà trasmessi dai partigiani durante la resistenza, ci si ritrova alle 13 al Parco Comunale del Ciapà di Cervo. Sarà un pranzo in condivisione , musica e canti in ricordo dei partigiani. Si passerà un pomeriggio in compagnia di Francesca Pilade (Voce e basso) e Giovanni Peirone (chitarra). La festa è stata organizzata dall’Anpi Golfo dianese, dalla Protezione Civile Cervo ed è inserita nei festeggiamenti del 7 comuni del golfo dianese.