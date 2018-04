Sanremo. Prosegue con grande successo la manifestazione Libri da Gustare promossa dall’associazione “Ristoranti della tavolozza” in collaborazione con il Casinò di Sanremo.

Grande partecipazione anche al terzo incontro nella sala Biribissi della casa da gioco con la premiazione dei libri “L’ingrediente della felicità” di Clara e Gigi Padovani (Editore Centauria) e “Più fumetto che arrosto. Biografie e ritratti dei più famosi chef stellati” di Danilo Paparelli (Editore Nerosubianco)

All’incontro condotto dalla responsabile ufficio stampa del Casinò, Marzia Taruffi, hanno partecipato in rappresentanza di Confcommercio Imperia, il presidente provinciale dei Panificatori, Luigi Giuliani e il coordinatore cittadino Andrea Manelli.

Le targhe ai vincitori sono state consegnate dal direttore generale del Casinò, Giancarlo Prestinoni e dal presidente dell’associazione “Ristoranti della tavolozza, Claudio Porchia.

Al termine della presentazione come tradizione insieme all’Asti Secco della Cantina Acquesi, sponsor della manifestazione, è stata offerta una degustazione che prevedeva prodotti da forno, sardenaira e diversi tipi di focacce, realizzate con lievito madre e dopo una lunga fermentazione. Il pubblico come sempre molto numeroso ha potuto così partecipare ad una vera e propria lezione sull’arte di fare il pane e su come usare il lievito madre, che si è conclusa con la distribuzione gratuita del lievito madre utilizzato dalla panetteria Giuliani di Ospedaletti. Gli incontri di Libri da Gustare si confermano come importanti momenti di socializzazione e di promozione delle eccellenze enogastronomiche, fornendo nello stesso tempo elementi e nozioni di educazione al gusto.

Il prossimo appuntamento della rassegna “Libri da gustare” sarà venerdì 4 maggio sempre presso la sala Biribissi e inizio alle ore 16.00 con la premiazione del libro “Il banchetto di nozze e altri sapori” di Carmine Abate (Editore Mondadori)