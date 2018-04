San Bartolomeo al Mare. Una sanbartolomeese ha partecipato ieri sera al game show “I soliti ignoti – Il ritorno” su Rai Uno condotto da Amadeus per tentare la fortuna e vincere i 250 mila euro in palio.

La concorrente Carola, studentessa di Ingegneria gestionale, ha utilizzato logica, intuito e capacità d’osservazione per cercare di abbinare la giusta identità (ballerina di jive, ripara cellulari, ha un forno su ruote, rimuove scritte vandaliche, vende cartoni per pizze, si sente first lady, ha 200 automobiline dei pompieri e affigge manifesti pubblicitari) agli ignoti presenti in studio. Tra le identità ignote vi era anche il noto maestro Pinuccio Pirazzoli, che dirigerà l’accompagnamento musicale live dell’orchestra del programma la “Corrida dilettanti allo sbaraglio” condotto da Carlo Conti, che andrà in onda per la prima volta questa sera.

La quasi laureata inizia bene la puntata indovinando l’identità “si sente first lady”, ma non riesce ad indovinare l’identità dell’ignoto numero due. Dal numero tre in poi riesce a riprendere bene il gioco riuscendo a raggruppare una somma di 150 mila euro. Alla fine dimezza il suo capitale per indovinare il parente misterioso, ma purtroppo non riesce ad accostarlo all’ignoto corretto. Torna così a casa a mani vuote.