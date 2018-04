Sanremo. Da qualche giorno i sanremesi e i turisti che passeggiano per il centro cittadino hanno notato uno spettacolare, quanto originale, cantiere in via Matteotti 12, a pochi metri dal Casinò.

Si tratta, infatti di un cantiere “acrobatico” in cui due tecnici della sede locale di EdiliziAcrobatica, lavorano , senza ponteggi o impalcature, ma semplicemente sospesi a due funi di sicurezza per ripristinare alcuni balconi dello stabile. Si tratta di una tecnica adottata dall’azienda, che attualmente conta 41 sedi in tutta Italia, scelta, tra l’altro, per non deturpare il paesaggio urbano che, specialmente nei centri storici cittadini, rappresenta un’attrazione per passanti e turisti.

Il cantiere acrobatico, iniziato lo scorso lunedì, terminerà domani venerdì 27 aprile.