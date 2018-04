Camporosso, viaggio attraverso i diversi balli in cerchio al Palabigauda

Camporosso. Domenica 15 aprile alla Sala Tigli nel centro polivalente Giovanni Falcone a Palabigauda. Balbosco d’ Oc ha organizzato per voi un corso di danze e un concerto di musiche dal vivo per danzare insieme la sera.

Il programma:

h. 14:15 Iscrizioni

*h. 14:30 STAGE* animato dall’ Insegnante *VERONIQUE CHOCHON*(gradito ritorno!)

Programma stage: _Viaggio nei ‘cerchi’ dall’Atlantico ad Israele_.

Véronique è appassionata di danze tradizionali fin da piccola. Ama condividere le sue danze preferite con grandi e piccoli gruppi, tutto ciò la porta ad animare regolarmente diversi festival, come ad esempio quello della Motte e di Gennetines.

Per questa giornata ci propone un viaggio attraverso i diversi balli in cerchio, toccando le diverse culture. Davvero interessantissimo, sopratutto per chi non è ben preparato sui diversi stili e su come è corretto danzare queste splendide musiche in cerchio.

Il programma è adatto a tutti anche ai super principianti. Al termine verrà organizzata una merenda/aperitivo condivisa, dove ognuno se vuole porta qualcosa.

*h. 18:00 Ballo con il gruppo francese, dalla vicina costa azzurra: I TCHATCHAO*!!!

Sylvie Boitard Organetto, Jean-François Bosch Ghironda, Pascal Oddo Percussioni ed Etienne Bosch Basso.

Il gruppo musicale piu’popolare e conosciuto nel sud della Francia, propone un repertorio vasto con diverse ispirazioni e toni che uniscono la fisarmonica diatonica di Sylvie, la Ghironda di Jean François, le percussioni di Pascal, ed il basso di Etienne. Creano contrasti e sorprendono, rompendo le regole. Il loro repertorio è un viaggio verso le destinazioni più varie dai balli in cerchio tradizionali ad una polka irlandese, passando da una Curenta occitana ad un originale circolo!

Il luogo dello stage è presso il Palabigauda – Centro polivalente Giovanni Falcone – Sala Tigli – Piano interrato, Parquet strepitoso per il ballo. Si consigliano scarpe adatte. La location è situata all’intersezione C.so Repubblica – Strada Olandesi, in località Bigauda (primo semaforo che si incontra percorrendo la via Provinciale, da via Aurelia a Ventimiglia, direzione Dolceacqua-Camporosso, girare subito a destra Parcheggio libero).

Per ulteriori informazioni. Contatti: facebook. Indirizzo mail: balboscodoc@gmail.com